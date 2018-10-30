ООН предупреждает об опасности массового исчезновения

ООН предупреждает об опасности исчезновения многих видов животных и растений. Причиной данной проблемы стали непоправимые перемены в климате, которые предвещают только плачевные последствия всему живому.

Доклад специалистов сообщает, что в ближайшем будущем целый миллион различных видов животных и растений окажется под угрозой вымирания. В Мировом океане также произойдут изменения, уменьшится количество рыбы, большая часть морских млекопитающих прекратит существование, а загрязнение воды понесет за собой последствия, в которых по всему океану будут распространены участки, где будет невозможна жизнь. Впоследствии сократится в разы количество выделяемого кислорода и белкового сырья.

Большое значение сыграло и глобальное потепление. Если в дальнейшем, среднестатистическая температура повысит свои показатели на 2 градуса, то почти 5% животных могут исчезнуть. На данный момент она повысилась на 1 градус.

Также неимоверное количество выращиваемых зерновых культур, привело к изменению функций почвы, качественному и количественному упадку её свойств, поэтапному ухудшению и утрате плодородия. Власти всего мира разрабатывают различные проекты и способы решения данной катастрофы, которая касается всего мира.