Ученые: Существует удивительное морское животное с исчезающим анусом

Данный вид морского обитателя получил название Mnemiopsis leidyi.

Ученые заинтересовались существованием удивительного морского животного Mnemiopsis leidyi. У данной особи есть особенность, у него исчезает анус и появляется при необходимости. Специалисты говорят, что данное животное может относится к промежуточному этапу эволюции. Эксперты наблюдали за особью и не как не могли найти его анус, даже под микроскопом не было увидено нужных признаков. Ученые говорят, что у многих простейших, например медуз, кишечник имеет одно отверстие, которое функционирует и как рот, и как анус.

У данной особи нет постоянной связи с кишечником. Когда набирается достаточно отходов, то кишечник увеличиваться, пока не достигнет верхнего слоя. После этого происходит слияние и появляется анус. Специалисты говорят, что данный процесс проходит через определенное время. У пятисантиметровой особи это начинается один раз в час, а у личинок раз в 10 минут. Ученые считают, что это может быть промежуточной стадией, когда сама структура еще не полностью сформировалась.