Ученые поведали, почему чеснок любят, но запах его ненавидят

Оказалось, что если измельчить чеснок, то получится смесь химических соединений – сульфидов.

Ученые из США благодаря новому исследованию узнали, почему люди чеснок любят, но запах от него ненавидят. Оказалось, что в результате измельчения чеснока получается смесь химических соединений – сульфидов. Специалисты говорят, что в основном неприятный запах изо рта после еды появляется из-за остатков пищи, которые разлагаются в щелях ротовой полости. Однако неприятное чесночное дыхание образуется после того, как чеснок достигает желудка. Там желудочный сок начинает расщеплять его, выделяя при этом сульфиды. Большинство от вырабатываемых веществ попадают в кишечник для повторной обработки.

Однако одна молекула – аллилметилсульфид - очень маленькая, чтобы попасть через слизистую оболочку в кровь. Эксперты говорят, что аллилметилсульфид является одной из веществ, которые и вызывают неприятный запах, но он быстро попадает в кровоток. Пока вещество проходит через легкие, оно также легко проходит и через оболочки, пропускающие кислород и углекислый газ в тело и из него. Когда человек выдыхает, вместе с углекислым газом выходит и запах чеснока. Это может продолжаться до 24 часов, но существуют продукты, помогающие избавиться от такого запаха. Такими продуктами являются яблоки, салат и перечная мята.