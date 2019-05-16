Врачи назвали болезни, которые можно определить по запаху

Сахарный диабет, почечная недостаточность, склероз, болезни дёсен – обо всех этих недугах свидетельствует запах изо рта. Врачи рассказали пациентам, как узнать о болезни по запаху. Об этом сообщает «Пишет Омск».

Врачи предостерегают – если за человеком замечается «фруктовый аромат» изо рта, это может свидетельствовать о сахарном диабете. Запах несвежих яиц связывают, как правило, с болезнями дёсен.

О почечной недостаточности можно узнать по запаху аммиака из ротовой полости. Если дыхание сопровождается «ароматом» сырой рыбы это может говорить об отказе печени, просто неприятный запах может быть признаком рассеянного склероза, если же этот признак проявляется каждое утро - это, скорее всего, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

К тому же, неприятный запах ног может быть признаком грибка, изменившийся запах мочи может указывать на наличие камней в почках, сахарный диабет и даже онкологию.

Медики утверждают, что запахи могут быть «сигналами» о болезнях. И если человек замечает за собой постоянный «аромат», ему стоит не пренебрегать здоровьем и обратиться к врачу.



