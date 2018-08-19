Мегалодон потратил миллионы лет на оттачивание смертоносных, похожих на нож зубов

У самой большой акулы, когда-либо плававшей в океане, были огромные, острые, зазубренные зубы, которые она могла использовать, чтобы рвать добычу, будто используя несколько ножей.

Но природа не просто передала это оружие мгновенного убийства доисторическим акулам, называемым мегалодонами. Согласно новому исследованию, зубы эволюционировали в свою окончательную, смертельную форму только через миллионы лет.

Чтобы понять эволюцию зубов мегалодона, исследователи из Флоридского музея естественной истории провели стоматологические исследования. Они проанализировали 359 окаменелостей зубов, найденных в основном коллекционерами-любителями ископаемых на скалах Калверт, которые расположены на берегу Чесапикского залива в Мэриленде.

Около 20 млн млн лет назад эта территория была частью океана, говорят исследователи. Но теперь эти сухие холмы содержат десятки окаменелых зубов двух гигантских акул, которые плавали в воде в течение этого периода времени: мегалодон и его самый непосредственный предок, акула по имени Carcharocles chubutensis.

Предыдущие исследования показали, что самый ранний предок мегалодона, называемый Otodus obliquus, который жил между 60 миллионами и 40 миллионами лет назад, имел гладкие зубы с остриями или мини-зубами, которые граничили с обеих сторон основного зуба. Эти трехзубые зубы можно было использовать как вилку для захвата и разрывания добычи.

Подобные ножам зубы мегаладона эволюционировали на протяжении миллионов лет. Самый ранний предок мегаладона имел cusplets или мини-зубы с обеих сторон. Другой предок, carcharocles auriculatus, также имел острие, но его главный зуб эволюционировал в крошечные бугорки, или зубцы, по краям. У megadolon были плоские как лезвия зазубренные зубы без латеральных зубцов.

Окаменелости со скал показали, что со временем акулы начали терять эти клыки. Исследователи обнаружили, что около 87 процентов акул, которые жили от 20 до 17 миллионов лет назад, имели эти касплеты, тогда как 14,5 миллионов лет назад они были только у 33 процентов акул. Примерно 7,6 млн. лет назад латеральные зубцы полностью исчезли из палеонтологической летописи.

Исследователи также обнаружили, что некоторые зубы имели крошечные шишки или зубцы по краям, в то время как другие-нет.

Переход от трехзубчатых зубов к широким плоским зубам с равномерными зубцами был очень долгим, затянутым процессом, в конечном итоге приведшим к идеальному режущему инструменту, рассказали исследователи. Только пока не ясно, почему этот процесс занял миллионы лет, и почему была потеряна функция cusplet.

Тем не менее, исследователи предполагают, что переход имел какое-то отношение к изменению способа охоты доисторических акул и, возможно, даже того, что они ели. В то время как трехзубые зубы могли быть полезны для захвата добычи, такой как быстро движущаяся рыба, или для предотвращения застревания пищи в зубах (даже древние акулы могли заболеть болезнью десен).

Более новые, похожие на нож зубы также были бы полезны при уничтожении мясистой добычи, такой как киты и дельфины, считают исследователи. Зазубренные зубы позволили бы тактику одного удара, с помощью которой мегалодон впивается в свою жертву и позволяет ей истекать кровью. Поэтому, если бы акула продолжала хватать добычу челюстями, кит или дельфин могли бы ранить акулу.

Какова бы ни была их цель, причина перехода от трехзубых зубов к зубчатым все еще остается загадкой, по мнению исследователей.