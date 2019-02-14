Ученые пытаются разгадать причину разрушения льда в Антарктиде

Летом в некоторых частях Антарктиды тает лед. По мере падения температуры снова все замерзает, но в болотистых местах остаются сотни маленьких лужиц.

По мере того, как температура охлаждается ночью, лед на поверхности сжимается, а вода внизу расширяется, когда она подвергается замораживанию. Это деформирует верхнюю крышку, пока она, наконец, не сломается со щелчком. Ученые были заинтересованы в изучении ежедневных ритмах льда, потому что мало известно о механике распада большого ледового щита. Такие разрывы происходили в Антарктиде несколько раз за последние несколько десятилетий.

Ледяной шельф Ларсена в 2017 году унес огромный айсберг в море Уэдделла. Близлежащий шельф Ларсена неожиданно рухнул в 2002 году. Когда плавающие ледяные щиты разрушаются, они напрямую не способствуют повышению уровня моря, потому что они уже были в морской среде. Исследователи также интересовались испытаниями сейсмометров для мониторинга таяния льда. Они развернули два возле станции Макмердо, на краю ледяного шельфа Макмердо.

Одна сейсмометрическая станция располагалась в сухом месте, где поверхность была покрыта фирновым снегом, снег предыдущих лет медленно твердел и уплотнялся в ледниковый лед. Другой был помещен в мокрое, заболоченное место, где лед частично растаял. Во влажном месте поверхность часто покрывалась тонким слоем льда над лужами слякоти и талой воды, достаточно большого количества, чтобы проглотить взрослого человека.

Приборы зафиксировали подземные толчки на этих двух станциях в период с ноября 2016 года по январь 2017 года. Сухая станция была сейсмически мирной. Единственные подземные толчки, обнаруженные там, были связаны с движением транспортных средств или судов вокруг станции Макмердо. Однако на мокрой станции сейсмографы зафиксировали сотни тысяч крошечных землетрясений, иногда тысячи за одну ночь.

По данным Геологической службы США, эти землетрясения, как правило, были ниже величины 2,5, при которой подземные толчки становятся заметными для людей, хотя люди в Антарктике иногда слышат треск льда. Как ни странно, землетрясения происходили ежедневно. Они увеличивали частоту в течение нескольких часов каждый вечер. Ученые, в том числе из Чикагского университета Бекки Гудселл, полагали, что ежедневные пики землетрясений могут быть связаны с приливами, но одно несоответствие исключило это понятие.

Когда исследователи отслеживали дневную температуру в течение периода исследования, они обнаружили, что пики землетрясений соответствовали периодам падения ртути. По словам исследователей, как только воздух становится холоднее, болота и пруды начинают замерзать. Когда они замерзают, они расширяются, оказывая давление на поверхность льда. Наконец, поверхностный лед щелкает, как картофельный чипс, посылая крошечные, незаметные для людей толчки вдоль поверхности.

Эти результаты в небольших масштабах дают понимание того, что в холодную погоду больше айсбергов отходит от ледяных шельфов по сравнению с более теплой погодой.