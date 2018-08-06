Останки древних млекопитающих открывают новые виды

Окаменелости Каймановых островов помогли обнаружить ранее не описанных вымерших млекопитающих.

Окаменелые кости, которые, по-видимому, были переварены крокодилами на Каймановых островах, выявили три новых вида и подвида млекопитающих, которые бродили по острову более 300 лет назад.

Группа экспертов, возглавляемая международной благотворительной организацией по охране природы ZSL, Американский музей естественной истории и Музей естественной истории Нью-Мексико изучала кости из коллекций британских и американских музеев, включая Флоридский Музей Естественной истории при Университете Флориды. Кости были ранее собраны из пещер, провалов и торфяных отложений на Каймановых островах в период между 1930-ми и 1990-ми годами. Ископаемые останки наземных млекопитающих с Каймановых островов не были научно описаны до сих пор.

Три млекопитающих были уникальными для Каймановых островов, они не существовали больше нигде в мире. Ученые подсчитали, что они, вероятно, вымерли около 1700-х лет из-за прибытия европейских поселенцев и интродуцированных млекопитающих, таких как крысы, кошки и собаки.

По мнению ученых, люди почти наверняка виноваты в вымирании этих недавно описанных млекопитающих, и это представляет собой лишь верхушку айсберга вымирания млекопитающих в Карибском бассейне. Почти все виды млекопитающих, которые жили на этих тропических островах, включая местных Карибских ленивцев и обезьян, недавно исчезли.

Жизненно важно понять факторы, ответственные за прошлые вымирания островных видов, так как многие угрожаемые виды сегодня встречаются на островах. Горстка Карибских млекопитающих, которые все еще существуют сегодня, являются последними выжившими в уникальном исчезнувшем мире и представляют некоторые из главных мировых приоритетов сохранения.

Животные, описанные как «маленькие звери», вероятно, были ныне вымершими грызунами Capromys или Geocapromys. Они были замечены и записаны сэром Фрэнсисом Дрейком, когда он посетил Каймановы острова в 1586 году. Несмотря на наличие крупного морского барьера, отделяющего Каймановы острова от других Карибских земель, вымершие млекопитающие, описанные в настоящем исследовании, схожи с теми, что обитают на Кубе.

Другие подвиды Capromys pilorides до сих пор живут на Кубе. Каймановы острова, возможно, первоначально были колонизированы млекопитающими, переправлявшимися с Кубы на плавучих плотах растительности, которые иногда согласно имеющимся документам, проплывали на расстояние до 100 километров менее чем за неделю.

Хотя можно подумать, что величайшие дни биологических полевых открытий давно прошли, этот случай далек от этого. В начале европейской экспансии в Новый Свет можно было увидеть только одно маленькое млекопитающее с Каймановых островов, которое было совершенно неизвестным до тех пор, пока не были обнаружены их окаменелости.

Каймановы острова состоят из трех островов в северо-западной части Карибского моря. Они разделены значительными глубинами почти 2000 м в течение более 20 миллионов лет.

Хотя редко острова успешно колонизируются другими млекопитающими, кроме летучих мышей, это не относится к Вест-Индии или островам Карибского бассейна. В течение позднего четвертичного периода ( 0,5-1,0 миллиона лет назад) на островах были почти 130 различных видов, включая ленивцев, насекомых, поедающих млекопитающих, древних загадочных обезьян, грызунов и летучих мышей.

Однако из-за появления европейских людей в Вест-Индии в настоящее время сохранилось лишь 13 эндемичных видов млекопитающих и 60 видов летучих мышей. Расчеты, сделанные в ходе исследования, показывают, что несколько видов могли бы выжить до наших дней, если бы они не пострадали от рук человека за последние 500 лет.