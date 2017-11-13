В Якутии ученые нашли останки новых видов мелких млекопитающих

На территории Якутии палеонтологи обнаружили останки двух ранее неизвестных видов млекопитающих, которые вымерли в меловом периоде. Ученые называют свои находки «живыми ископаемыми» говорят, что новые находки помогут получить представление об изменении экосистем современной Сибири в доисторические времена.

Находки были сделаны в ходе совместной экспедиции российских и немецких специалистов к ручью Тээтэ, где ранее находили кости динозавров. По словам ученых, им удалось обнаружить фрагменты челюстей и зубов двух ранее неизвестных видов млекопитающих, которые внешне могли быть отдаленно схожими с современными землеройками. Они питались насекомыми и были достаточно активными. Однако пока исследователи затрудняются сказать, где обитали эти зверьки - в земле, на деревьях или в воде. Вымерли эти существа около120 миллионов лет назад, еще в меловом периоде, а их место заняли более развитые млекопитающие.

По словам ученых, находка этих «живых ископаемых» подтверждает, что на территории Сибири тысячелетия не происходило глобальных перестроек экосистем. Фактически за 40 миллионов лет здесь не происходило никаких фатальных событий. Согласно данным различных исследований, в доисторические времена на территории Якутии преобладал умеренный прохладный климат, который позволял жить на этих территориях амфибиям и млекопитающим, черепахам и многочисленным динозаврам. В ближайшее время планируется новая экспедиция, которая будет искать и изучать их останки.