Учёные: По Якутии ранее разгуливали гигантские ящеры

Предположительно, их длина могла достигать 35 метров. Вес при этом составлял до 35 тонн.

Учёные, представляющие специалистов Якутска, Петербурга и немецкого Бонна сделали неожиданное открытие. Согласно нему, по Якутии ранее разгуливали гигантские ящеры.

Предположительно, они проживали на территории нынешнего Сунтарского района около 130 миллионов лет тому назад. Вероятнее всего, эти динозавры относились к группе завроподов.

При раскопках на берегу реки Тээтэ учёные, работающие в Якутии, нашли зубы гигантских динозавров. Видимо, это ранее неизвестный науке подвид завроподов. Однако, одной этой находки совершенно недостаточно, чтобы описать их внешний облик. Потребуются дополнительные изыскания.

Однозначным является одно. Ящеры были, несомненно, гигантами. Размеры известных завроподов составляли в длину 10-35 метров. При этом их вес мог составлять 15-35 тонн.

Предстоящий палеонтологический сезон в Якутии откроет для исследователей новые возможности. Учёные надеются найти новые останки завроподов. Естественно, наиболее ценным был бы позвоночник.

В то же время специалисты признают, то, что целым скелетам удалось уцелеть, очень маловероятно. Это связано с тем, что миллионы лет назад по территории Сунтарского района протекали полноводные реки.

Когда в них попадали тела погибших животных, они быстро разлагались. Лучше всего сохранялись лишь зубы. Однако, учёные не оставляют надежд отыскать целые кости.

Завроподы – это гигантские травоядные ящеры. То, что они могли вольготно существовать в Якутии в давние времена, говорит о том, что там было для них вполне достаточное количество растительной пищи.

Перед этим, в Якутии были найдены останки и других самых разнообразных древних ящеров. Видимо, тогда её вполне можно было называть «Парком Юрского периода».