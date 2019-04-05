В Якутии найдена голова доисторического волка в идеальной сохранности

В прошлом году якутский житель обнаружил голову неизвестного ему животного. Результаты исследований ученых появились спустя год.

По словам сотрудников из Академии наук Республики Саха находкой оказалась голова доисторического волка. Голова была покрыта полностью шерстью и мягкими тканями, отлично сохранился мозг. Эта находка уникальна, так как найдена в идеальной сохранности впервые.

Кроме якутских ученых над останками работают научные представители Швеции, Америки, Японии. По существующим результатам, хищник погиб в возрасте 4-х лет. Форма головы явно отличается от форм современных волков. Голова оказалась длиной 40 сантиметров. Это значит, что десятки тысяч лет назад особи волков были гораздо массивнее.

В ближайшее время ученые из Института палеонтологии Якутии проведут исследование ДНК доисторического млекопитающего. Данные могут стать существенным доказательством того, что во времена мамонтов на территории Якутии жил подвид волка до сих пор неизвестного науке. Необходимо сделать еще множество специальных исследований для окончательного вывода.

Останки древних животных часто находят в районах Якутии. Например, 4 года назад на берегу реки Уяндина нашли детеныша пещерного льва, возрастом 50 тысяч лет.