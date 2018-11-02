Диета является важным фактором воздействия вируса гриппа А на диких африканских млекопитающих

Учитывая важность и широкое распространение вирусов гриппа, удивительно, как мало известно об инфекциях диких млекопитающих.

Новое исследование ученых из лейбницкого Института исследований зоопарков и дикой природы в Берлине проливает свет на то, какие виды обычно заражаются и почему.

Ученые обнаружили воздействие вируса среди диких африканских млекопитающих в Намибии и продемонстрировали, что наиболее важным фактором разнообразия и распространенности вируса гриппа А является рацион. Видовые отношения или социальность играют удивительно маленькие роли.

Для лучшего понимания динамики гриппа А у диких млекопитающих медицинский центр Эразмус и коллеги из Намибии провели совместное исследование. Ученые изучили 111 образцов сыворотки крови различных намибийских млекопитающих, чтобы определить, каким вирусам гриппа А подвергались эти виды.

Для проведения тестов команда использовала систему вирусных чипов. Группа проверила три гипотезы, чтобы выяснить, обусловлено ли наблюдаемое разнообразие и распространенность взаимосвязанностью, социальностью или диетой. Можно ожидать, что родство будет иметь большой эффект, поскольку рецепторы и физиология среди родственных видов более похожи, и поэтому вирусам должно быть легче заражать родственные виды.

Однако полученные результаты свидетельствуют о том, что это не сыграло никакой роли в наблюдениях. Можно было бы ожидать, что социальная активность будет играть определенную роль, если животные в стадах быстро распространят вирус, в отличие от животных, которые в основном одиноки.

Однако это, по-видимому, не было движущей силой, так как многие социальные травоядные не имели или имели низкий уровень воздействия гриппа. Общей нитью для высокого разнообразия и распространенности была диета, которая включает птиц, считают исследователи.

Поэтому животные, такие как шакалы и каракалы, которые питаются птицами, имели более высокое разнообразие и распространенность воздействия вируса гриппа А.

Вирусы гриппа А относятся к числу наиболее изученных и наиболее важных зоонозных патогенов с точки зрения здоровья человека и домашних животных. Вирусы, как правило, связаны с дикой водоплавающей птицей и регулярно поражают млекопитающих, включая людей.

Передача вируса между птицами и млекопитающими часто приводит к адаптации вируса к новому хозяину млекопитающих. По мнению ученых, особенно удивительно, что так мало информации о том, какие штаммы гриппа А заражают диких млекопитающих.

Если вирус птичьего гриппа А адаптируется к млекопитающим в дикой природе, млекопитающие могут стать ступенями к заражению людей и домашних животных адаптированными штаммами млекопитающих.

Исследование проводилось в Намибии, где разнообразие видов млекопитающих велико, водоплавающие, которые, как известно, переносят грипп, являются резидентами, домашние животные и дикие животные смешиваются на фермах, а основные миграционные маршруты водоплавающих птиц пересекают страну, что делает результаты значительными за пределами Намибии и, возможно, за пределами Африки.