Самостерилизующися серебряные микроиглы произвели революцию прививок и лекарств

Новая технология революционизирует безопасные практики вакцинации через противобактериологические серебряные микроиглы.

Вакцинация является передовой линией обороны мира от инфекционных заболеваний, однако, несмотря на десятилетия вмешательств, небезопасная инъекционная практика продолжает подвергать миллиарды людей серьезной инфекции и болезням. Теперь новая технология, предложенная сотрудниками Университета Южной Австралии, революционизирует безопасные практики вакцинирования с помощью микроигл, которые стерилизуют место впрыски для того, чтобы заблокировать рост бактерий.

По словам ученых, эти микроиглы первого поколения имеют потенциал для преобразования безопасного введения трансдермальных прививок и доставки лекарств. Инъекции - одна из самых распространенных медицинских процедур, используемых для вакцинации и лечебной помощи во всем мире. До 40 процентов инъекций делаются неправильно стерилизованными шприцами и иглами, в результате чего миллионы людей подвергаются риску заболеть целым рядом заболеваний.

Серебряные микроиглы обладают мощными антибактериальными свойствами, которые препятствуют росту патогенных бактерий и снижают вероятность заражения. Исследование UniSA проверило антибактериальную эффективность микроигл с серебряной загрузкой против бактерий, связанных с распространенными кожными инфекциями - золотым стафилококком, эпидермисом стафилококка, кишечной палочкой и Pseudomonas aeruginosa и обнаружило, что загруженные серебром микроиглы создали 24-часовую зону без бактерий вокруг места введения.

Это уникальную особенность дает новая технология. Серебряные микроиглы прокалывают только верхний слой кожи, не достигая нижележащих нервов, что делает их введение 100% безболезненными. Всемирная организация здравоохранения говорит, что использование одного и того же шприца или иглы для инъекций более чем одному человеку ведет к распространению смертельных инфекционных заболеваний во всем мире, оценивая, что это может привести к тому, что до 1,7 миллиона человек будут инфицированы гепатитом В, гепатитом С и ВИЧ каждый год.

По словам ученых, растворяемая особенность микроигл значительно повысит безопасность инъекций. Заражение от небезопасных инъекционных методов происходит во всем мире, поэтому технологии, которые защищают людей от ненужной инфекции, имеют решающее значение. Рассасывающаяся особенность серебряных микроигл обеспечивает абсолютно отсутствие риска повторного использования, устраняя одну из самых больших причин инфекции. Ученые, включив антибактериальные наночастицы серебра в растворяемые микроиглы, создали очень перспективное средство для безопасного введения вакцин и лекарств по всему миру.