Искусство может помочь студентам улучшить успеваемость

Увлечение искусством может помочь студентам получить и сохранить больше знаний и быть более творческими в своем обучении, говорится в новом исследовании Университета Джона Хопкинса.

Результаты исследования дают доказательства того, что искусство абсолютно необходимо в школах. Хотя исследование показывает, что искусство улучшает академические результаты и память студентов, остается неясным, является ли общее воздействие искусства ответственным за эти преимущества.

Когда речь идет об обучении, прежде всего идет речь о памяти. Дети забывают многое из того, что учат. В этом исследовании группа специалистов попыталась определить, оказывает ли интегрированная в искусство учебная программа какое-либо непосредственное влияние на обучение, особенно на память студентов.

В эксперименте приняли участие 350 учащихся из 16 классов шести школ Балтимора, штат Мэриленд. Эксперимент состоял из двух занятий, каждое длилось от трех до четырех недель, в ходе которых учащиеся сначала посещали либо класс, где занимались искусством, либо обычный класс. На втором занятии ученики получили противоположный тип класса; таким образом, все студенты испытали оба типа.

Творческие занятия включали в себя танцы, рисование, чтение текстов, проектирование коллажей для разделения живых и неживых вещей.

Исследовательская группа проанализировала результаты через 10 недель. Студенты на базовом уровне сохранили в среднем 105 процентов содержания, как показали результаты отложенного пост-тестирования. Исследователи обнаружили, что студенты запомнили больше в отложенном пост-тестировании, потому что они пели песни, что помогло им лучше запомнить контент в долгосрочной перспективе, так же, как броские поп-тексты, кажется, становятся все более и более укоренившимися в вашем мозгу с течением времени.

Это решает ключевую проблему и может стать дополнительным инструментом для преодоления разрыва в успеваемости для студентов. Большинство обычных учебных программ требует, чтобы студенты читали, если студенты не могут хорошо читать, они не могут хорошо учиться.

Исследователи предполагают, что студенты могут применять творческие навыки решения проблем, которые они узнали, к своим обычным урокам, чтобы улучшить свое обучение.

Глядя вперед, исследователи надеются, что преподаватели будут использовать творчество для расширения своего обучения и улучшения понимания интеграции искусств в школах.

По мнению специалистов, данные свидетельствуют о том, что традиционное обучение, по-видимому, увековечивает разрыв в успеваемости для слабо успевающих студентов. Было обнаружено, что студенты с хорошей успеваемостью потенциально получили такие преимущества, как участие в обучении и расширенные возможности мышления. По этим причинам ученые рекомендуют педагогам внедрять интеграцию искусства в обучение содержанию.