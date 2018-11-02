Ученые обнаружили новый орган в теле человека

Ученые из университета Пенсильвании нашли в теле еще один орган. Медицинские работники, проводя обычную эндоскопию желудка, случайно обнаружили полноценную сеть, состоящую из множества каналов. По ним курсировала межклеточная жидкость.

Каналы заполняют все пространство между клетками. Сама сеть располагается под кожей, в легких, в венах и в мышцах. Как рассказал доктор Тейзе, обнаружить сеть ранее мешали традиционные методы изучения тканей, под микроскопы ученых попадали уже обезвоженные частицы кожи. Находке успели дать название - «interstitium».

Специалисты предполагают, что новый орган может стать самым большим в теле человека. Сейчас кожа у взрослого достигает 16% от массы тела, интерстиции по весу равны примерно 10 литрам жидкости и занимают 20% от массы тела.

По словам медиков, это в очередной раз доказывает, что человеческое тело еще долго предстоит изучать, оно по-прежнему таит в себе множество загадок.