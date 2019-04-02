Биофизики Красноярка раскритиковали космическое меню NASA

По мнению российских специалистов, оно является достаточно сомнительным. Учёные считают, что эта диета нуждается в дополнительной корректировке.

Биофизики Красноярска подвергли критике разработанное в NASA меню для дальних космических путешествий в замкнутом пространстве. Его ещё нужно дорабатывать, поскольку в рационе имеется нехватка витаминов B5 и D. В то же время по железу отмечено значительное превышение нормативных значений.

Учёные Красноярска проверяли возможности по выполнению требований NASA к питанию космонавтов во время длительных космических полётов. Для этого использовались компьютерные расчёты.

Оказалось, что рекомендации, которые разработало американское агентство, очень сложны для выполнения. Космические технологии ещё не вышли на требуемый для этого уровень.

Учёные Красноярска полагают, что нормы, которые заявило NASA, очень сложно соблюсти в условиях, когда основные источники пищи – это продукты, выращиваемые в биорегенеративной системе жизнеобеспечения на космической базе или же на борту корабля.

Биофизики просчитали, что при любых вариантах составления «меню» требования, предлагаемые NASA, оказывались нарушенными. Потребляемое железо намного превышало норму. А вот по витаминам D и B5, напротив, отмечался их явный недостаток в рационе.

Красноярские исследователи, в числе прочего, определяют минимальный набор источников пищи, чтобы при длительном нахождении в космосе создать замкнутую систему жизнеобеспечения.

Возможность выращивания некоторых видов растений в условиях замкнутого бункера уже была проверена в ходе долговременных экспериментов.

Теперь нужно доказать, что растения и животные-кандидаты смогут размножаться в условиях Луны или Марса.