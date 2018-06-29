Ученые: В океане найдены микроорганизмы, которые дышат «мышьяком»

Как известно, мышьяк губителен почти для всех организмов. До недавнего времени были известны те немногие экстремофильные микроорганизмы, которые способны переносить мышьяк, причём в значительных концентрациях. На днях ученые обнаружили ещё одно исключение.

Бактерия обитает в Тихом океане, более того, она пользуется мышьяком по жизненно необходимым причинам. Статья об исследовании была опубликована в американском журнале PNAS. Её изданию передала группа ученых из Вашингтонского университета.

Во время исследования были взяты образцы воды у тихоокеанского побережья Мексики. Их заполучили с большой глубины, где мало «растворённого кислорода». Как оказалось, именно за счёт этого элемента происходит окисление жиров, белков и сахара. Он жизненно необходим как людям, так и многим другим современным существам.

Существа, которые используют соединения мышьяка для своего существования, обычно обитают в насыщенных горячих источниках. Но вот на днях их обнаружили в открытом океане, где есть мышьяк, правда в небольшом количестве.

Ученые изучили неизвестные микробы, которые пользуется «мышьяковым дыханием» и пришли к выводу, что эти бактерии очень древние. По их мнению, такая способность могла быть распространена в «древние времена», когда Мировой океан располагал обилием насыщенных минералов и содержал большое количество мышьяка.



