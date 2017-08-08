Космический телескоп «Хаббл» запечатлел в созвездии Льва спиральную галактику

Такое своё название они получили неспроста. Внутри своего диска эти массивы располагают яркими рукавами звёздного происхождения, простирающимися из балджа.

Ещё одну спиральную галактику на этот раз запечатлел космический телескоп «Хаббл», находящийся в дальней галактической миссии. Она находится в созвездии Льва.

Её рукава – это основной признак, по которым астрономы различают линзообразные галактики от спиральных.

Для линзообразных является характерным дисковое строение, и в них отсутствует ярко выраженная спираль.

Рукава спиральных галактик одновременно выполняют роль областей, в которых происходит активное звёздообразование. В основном, они состоят из молодых и очень горячих звёзд. Если их удаётся заметить в мощные телескопы, они открывают потрясающие виды.

«Хаббл» обнаружил новую спиральную галактику в созвездии Льва. Она располагается от Земли на расстоянии, приблизительно, в 30 млн световых лет.

Вокруг неё расположены центральные области 145-ти дисковых галактик. Именно их изучением и занимался «Хаббл».

Новая спиральная галактика была обнаружена совершенно неожиданно. Теперь астрономы попытаются понять, какая связь между чёрными дырами и балджем.

Как правило, самые массивные чёрные дыры предпочитают скрываться в самых ядрах галактик.

«Хаббл» успешно продолжает свою дальнюю космическую миссию. С его помощью уже удалось сделать множество открытий, и это ещё не предел.