Археологи обнаружили в Китае древнюю стелу с «учением о сердце»

Возраст находки оценивается, приблизительно, в 460 лет. Таким образом, она относится к правлению династии Мин.

Археологи обнаружили при раскопках в Китае древнюю стелу с «учением о сердце». На ней выбиты строки, принадлежащие учению китайского философа Чжань Ганьцюаня.

Находка был обнаружена в северной части Китая на территории уезда Нинцзинь. Археологи наткнулись на неё при проведении плановых раскопок. По их предположениям, она относится ко временам, когда в Китае правил император Цзяцзин.

Размеры стелы по высоте – 251 сантиметр, ширине – 96 сантиметров и толщине – 36 сантиметров. На этом раритете имеется выбитая там надпись.

Китайским учёным удалось установить, что она связана с «учением о сердце». Этот трактат в те годы был написан Чжань Ганьцюанем.

Отмечается, что на стеле использовался почерк «сяочжуань». Общее количество иероглифов в тексте – 536 единиц.

Ганьцюань, проживавший в период 1466-1560 годы, известен в качестве педагога, философа и каллиграфа. Он считается основателем китайской школы своего имени.

Предположительно, стелу установил один из его учеников, получивших в Китае большую известность. Видимо, таким образом он намеревался передать наследие своего учителя для потомков.

Насколько каноны этого древнего «учения о сердце» применяются в современном Китае, не сообщается.