«Матрица – перезагрузка?»: О сбое во Вселенной свидетельствует хаотичное движение звёзд

Его удалось зафиксировать американцу из штата Флорида. Сразу появилось множество версий того, чтобы это могло обозначать.

Те, кто верят в то, что всё вокруг нас – это глобальная компьютерная симуляция, считают, что наша Матрица пройдёт свою перезагрузку. По их мнению, хаотичное движение звёзд во Вселенной свидетельствует о сбое в её программе.

Одна из теорий по возникновению жизни на Земле гласит, что всё является лишь компьютерной симуляцией глобального масштаба. Следовательно, всё в нашей Вселенной и на Земле является неким сложным программным кодом. Он создан более развитым разумом.

Люди в своём сознании считают всё происходящее реальностью. На самом же деле, все разумные существа находятся в плоскости совершенно другого измерения, а здесь существуют исключительно их проекции.

Американцу удалось заснять хаотичное движение звёзд, при котором они меняли очертания созвездия. Сторонники того, что всё вокруг лишь Матрица, предположили, что это свидетельствует о сбое в программе.

По их мнению, дальнейший ход событий может иметь несколько версий. Согласно одной из них, Высший разум перезагрузит программу, и никто ничего не заметит.

Также не исключено, что будут исправлены ошибки в коде, и звёзды перестанут хаотично перемещаться во Вселенной.

Третий вариант, когда программу будет просто полностью вытерта её разработчиками. Это будет фатальным и для землян, и для нашей Вселенной.

После этого Высший разум может приступить к созданию другой системы, более совершенной.