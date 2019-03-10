Ученые из Тюмени разрабатывают приложение для общения с растениями

В Тюмени студенты государственного вуза решили разработать приложение, позволяющие налаживать контакт с растениями.

В проект входят мобильное приложение и устройство контроля за состоянием растения. Молодые ученые рассказали, что новое приложение создается, прежде всего, для родителей, которые хотят воспитать ответственных и заботливых детей.

На его реализацию авторы получили 100 тыс. рублей. Разработчики уже создали само мобильное приложение, а также базу данных с пользователями. Сконструировано устройство по сбору данных, в каком состоянии находится почва. Оно поможет определить, когда растению нужна вода.

Студенты подготовили бизнес-план, выявили основную аудиторию, продумали возможные продажи и стоимость производства. Для начала тестирования человеку необходимо приобрести семя растения, землю и устройство, а после скачать само приложение и зарегистрироваться. Вставив устройство и просканировав QR-код, можно начинать следить за цветком.

Растение само будет уведомлять хозяина о своем состоянии.