Российские студенты создали бесплатный сервис для поиска мошеннических уловок в договорах

В скором будущем любой покупатель автомобиля сможет обезопасить себя от скрытых мошеннических уловок в договоре, просто используя специальное мобильное приложение. Его разработали и опробовали студенты МФТИ.

Как рассказали в РАСНО (Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования), работа приложения основывается на искусственном интеллекте. Пользователю достаточно просто сфотографировать и загрузить в программу юридический договор. Его текст ИИ сравнит с составленной юристами базой данных и покажет все спорные моменты и подводные камни документа. Кроме того, в отчете отобразятся возможные негативные последствия от подписания такого договора.

Авторы говорят, что с помощью своей разработки хотят защитить честных граждан от мошенников, которые часто пользуются юридической малограмотностью либо же невнимательностью людей. В будущем программа будет способна анализировать любые виды договоров. Пока же речь идет о сделках купли – продажи автотранспорта. Мобильный сервис будет доступен бесплатно.