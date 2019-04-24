Ученые разработали новую методику для сохранения донорского лёгкого, «и не только»

Американским ученым удалось разработать совершенно новую методику. Она позволяет поддерживать лёгкое свиньи в жизнеспособном состоянии около 36 часов, при этом восстанавливая его от повреждений.

Как известно, ранее органы хранили на холоде или периодически промывали их физиологическими растворами. Но вот как несколько лет назад, команда талантливых ученых изобрела новую систему, она подразумевает следующее: донорское лёгкое подключили к системе кровообращения реципиента (объект, который получает что либо, от другого донора) с помощью трубочек. Именно этот процесс позволил установить новый рекорд – лёгкое животного не переставало функционировать почти полтора суток.

Кроме этого, ученые также создали систему «починки лёгкого». При этом используют её в период между удалением органа у донора и пересадкой его реципиенту. В ходе эксперимента, подопытным свиньям, под наркозом, имитировали повреждение лёгкого. Как и ожидалось, начался воспалительный процесс, чтобы предотвратить «потерю» органа, его снабжали питательными веществами и промывали.

По окончанию эксперимента авторы открытия признались, что полного восстановления лёгкого добиться не удалось, однако после 36 часов эксперимента оно всё ещё соответствовало всем критериям трансплантируемых органов. Сейчас ученые выясняют, как будет «ввести себя» это донорское лёгкое в организме нового владельца.



