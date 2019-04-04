Уфологи зафиксировали на Луне базу пришельцев с Андромеды – NASA молчит

Альтернативные учёные утверждают, что инопланетяне давно пользуются спутником Земли. Американское космическое агентство знает об этом.

Рассмотрев очередные снимки, появившиеся в Сети, уфологи полагают, что зафиксировали на Луне базу пришельцев. Вероятнее всего, они прибыли с Андромеды. NASA пока никак не комментирует эту информацию.

Исходя из изображения, база имеет огромные размеры. При этом, её внешность напоминает межгалактический корабль.

Некоторые уфологи уверены, что корабль выступает в качестве локальной базы. Землю посещают более мелкие аппараты для похищения людей и проведения над ними экспериментов.

Луна, по их мнению, является искусственным спутником, прибывшим из созвездия Малой Медведицы. Ранее на Луне существовало девять больших куполообразных городов, где размещались серые пришельцы с Андромеды.

Также ряд альтернативных учёных уверены, что гуманоиды Андромеды предупреждали NASA о том, что ближе к концу 2019 года рядом с Землёй откроется несколько огромных чёрных дыр, которые поглотят нашу планету.

Видимо, на новых снимках зафиксировано прибытие их очередного корабля на Луну.

Это, считают уфологи, подтверждает их теорию о том, что расу землян создавали пришельцы с Планеты Драконов. Местом её первоначального обитания был Марс.

Затем Андромеда и Планета Драконов вступили в войну, в ходе которой последняя полностью погибла.

Не исключено, что теперь на очереди Земля.