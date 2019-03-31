Уфологи заметили на Юпитере загадочные космодромы пришельцев – NASA молчит

При этом, альтернативные учёные обратили внимание на то, что они очень похожи на таинственные объекты, обнаруженные на Земле. Видимо, они образовались вследствие визита внеземного разума.

Уфологи изучили новые снимки, которые NASA разместило в Сети. В результате этого они заметили на Юпитере загадочные объекты. Возникло предположение, что это космодромы пришельцев.

Объекты имеют гигантские площади и, видимо, построены для принятия огромных кораблей пришельцев, которые прибудут в Солнечную систему целой эскадрой.

Объекты, замеченные на Юпитере, явно выделяются своей формой. Уфологи тут же вспомнили, что нечто похожее было ранее обнаружено ими и на Земле.

В пустыне Сахара есть целый ряд участков, значительно отличающихся от того, как выглядит общий ландшафт. Их диаметр достигает 100 метров. Никаких разумных объяснений тому, как они могли там появиться, официальная наука дать не может.

Уфологи уверены, что в этой пустыне, в тех её местах, где нет людей, вполне могли появиться космодромы пришельцев. Именно здесь их космические звездолёты совершают посадки и взлёты. Диаметр кругов лишь подчёркивает огромный размер кораблей инопланетян.

Скептики считают предположения уфологов выдумкой, однако те, продолжают утверждать, что вновь открытые факты лишь подтверждают те, что появились ранее. Внеземной разум существует.

Не исключено, что в планах пришельцев массированная атака на Землю. После того, как они добыли на Луне все ресурсы, которые необходимы им для своего существования, ближайший объект для эксплуатации – это наша планета.

Недавно уфологи обнаружили базу инопланетян на Луне. Её внешность напомнила им межгалактический корабль огромнейшего размера.

Альтернативные исследователи считают, что он используется внеземным разумом, как локальная база. Для посещения Земли используются более мелкие аппараты.

Также существует версия о том, что раса землян была создана пришельцами с Планеты Драконов. Первоначально человечество обитало на Марсе.

Затем, планета Драконов вступила в межгалактическую войну с обитателями Андромеды и полностью погибла.

Не исключено, что новые находки на Юпитере и на Луне могут свидетельствовать о том, что сейчас инопланетяне с Андромеды готовят нападение на Землю.

Уфологов удивляет, почему NASA никак не комментирует постоянно появляющиеся факты. Американское космическое ведомство продолжает хранить упорное молчание. Оно ничего не подтверждает и, в то же время не отрицает.