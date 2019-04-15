Ученые назвали «самое эффективное средство» от разрушения зубов

Самым эффективным средством оказалась зубная паста с фтором перед сном. С таким заявлением выступили специалисты из британского университета Данди, что в Шотландии. Об этом накануне сообщили в CNN.

Как утверждают ученые, концентрация фтора в зубной пасте должна быть от 1350–1500 ppmF. Процедура чистки зубов должна длиться не менее двух минут. При этом чистить зубы вечером нужно обязательно, тем, кто желает сохранить целостность и здоровье своих зубов максимально долго.

Вечерняя процедура необходима, поскольку ночью фтор из зубной пасты медленнее вымывается. Одновременно с этим, длительное полоскание пользы не принесёт – вода существенно вымывает фтор. Все вышеперечисленные меры, способны снизить риск разрушения зубов на 25%, - отмечают специалисты.

Недавно ученые выяснили, что от кровоточивости дёсен можно избавиться, добавив в рацион питания больше овощей, фруктов и продуктов с большим содержанием антиоксидантов, а также ограничить свой организм от чрезмерного употребления сладкого и животных жиров.



