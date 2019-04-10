NASA что-то скрывает: На астероидах Рюгу и Бенну были идентичные сходы пылевых лавин - Уфологи

Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе японской космической миссии «Хаябуса-2». Аппарат получил снимки с очень близкого расстояния от этих странников Вселенной.

После их изучения, было установлено, что сходы пылевых лавин на астероидах Рюгу и Бенну были совершенно идентичными. Следовательно, как полагают уфологи, NASA что-то скрывает.

Астероид Рюгу имеет диаметр в 900 метров. У Бенну этот показатель – 500 метров. Они оба движутся по такой орбите, которая может представлять угрозу столкновения с Землёй.

Именно по этой причине оба этих космических тела находятся под тщательным наблюдением не только NASA. Уфологи также встревожены этим фактом.

Странностью является то, что Бенну имеет форму, которая присуща алмазу. На нём чётко выделяются полюса, а также явное утолщение, заметное в области его экватора.

О сходстве в движении пылевых лавин на этих астероидах, ученые пришли к выводу после изучения движения валунов на их поверхностях.

Сейчас стали доступными для рассмотрения снимки, полученные NASA с относительно близкого расстояния. После этого, учёные получили возможность подробного изучения структуры их поверхности.

Также было проведено компьютерное исследование того, как на них может распространяться астероидная пыль, называемая реголитом.

Крупные валуны на этих астероидах, местом расположения которых являются средние широты, были засыпаны реголитом лишь частично. А вот, в экваториальной области, совершенно иная картина. Там их астероидная пыль засыпала целиком и «с горкой».

Таким образом, на Рюгу и на Бенну наблюдается совершенно идентичная картина. В то же время они прибыли в непосредственную близость к Земле из совершенно разных уголков Вселенной.

Уфологи полагают, что NASA по этому поводу есть что скрывать. В то же время сами альтернативные учёные пока остерегаются делать собственные предположения.