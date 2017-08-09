Космическая станция NASA приблизилась к орбите астероида Бенну

Представители космического агентства назвали Бенну наиболее потенциально опасным для Земли объектом.

17 августа представители NASA объявили, что американская межпланетная станция OSIRIS-Rex почти приблизилась к небольшому околоземному астероиду Бенну. В своём аккаунте в Twitter космическое агентство ознаменовало начало миссии «Астероид», цель которой доставка образцов грунта. Космическая грязь и гравий прибудут на Землю в специальной капсуле в сентябре 2023 года.

OSIRIS-Rex всё ещё находится на расстоянии около 2 миллионов километров от Бенну, но прогресс уже заметен. Запуск состоялся 8 сентября 2016 года, а вылет на орбиту планируется 3 декабря 2018. На создание и запуск зонда было потрачено около 800 миллионов долларов. Он будет изучать Бенну с орбиты, собирать разнообразные данные и покинет астероид в марте 2021 года.

Учёные по всему миру будут исследовать образец в поисках информации о возникновении и эволюции Солнечной системы. Считается, что богатые углеродом астероиды, такие как Бенну, стали отправной точкой для возникновения сложных органических соединений на Земле, например аминокислот. Кроме того, Бенну несёт в себе потенциальную опасность. Учёные допускают, что однажды астероид однажды может упасть на Землю. Они подсчитали, что вероятность падения на планету составляет 1 к 4000 и произойдёт это примерно через 160 лет.