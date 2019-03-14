Межпланетная станция OSIRIS-REx рекордно сблизилась с астероидом Бенну

Ещё не одна автоматическая межпланетная станция не работала на столь близкой к поверхности астероида орбите.

12 июня 2019 года космический аппарат OSIRIS-REx сократил расстояние до поверхности углеродистого околоземного астероида до 680 метров. Цель миссии – получить 60-граммовый образец от Бенну и вернуться с ним на Землю для подробного изучения. Ученые полагают, что с его получением удастся узнать больше о формировании и эволюции Солнечной системы. В случае успеха миссии - OSIRIS-REx станет первым в истории американским кораблём, которому удалось вернуть образцы с астероида.

Зонд был запущен 8 сентября 2016 года, а достиг своей цели 3 декабря 2018 года. Стоимость миссии составила 800 млн. долларов, не считая растраты на ракету-носитель Atlas V.

OSIRIS-REx оборудован: лазерным высотомером (OLA), телескопом PolyCam, термоэмиссионным спектрометром REx (OTES) и реголитным рентгеновским спектрометром (REXIS). Все эти приборы необходимы для обнаружения лучшего места для сбора образца с поверхности Bennu.



