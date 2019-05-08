Ученые обнаружили новый тип генной мутации, который "устраняет" страх

Совместными усилиями ученых из Университета Восточной Финляндии и их коллег из Университета Оулу был обнаружен новый тип генной мутации, который «затупляет» чувство беспокойства и тревоги.

Эксперимент проходил следующим образом: подопытных грызунов поместили в герметичный ящик, который, предварительно, на 90% заполнили обычным комнатным воздухом, остальные 10% «занял» углекислый газ. Как показал эксперимент, повышенная концентрация углекислого газа вызвала у участников эксперимента чувство беспокойства и тревоги, по причине удушья.

Ученые решили использовать технологию манипуляции, которая заключается в удалении гена Р4Р-ТМ. После этого эксперимент повторили, только на другой группе подопытных мышей. Было обнаружено: мыши, во время нехватки кислорода, проявляли поразительную смелость, чувство тревоги и беспомощности у них исчезло полностью.

По последним данным специалистов, более 300 млн. человек страдают от депрессии, одновременно с этим, около 300 млн. человек испытывают тревожные расстройства.

Авторы исследования утверждают, что отсутствие гена Р4Р-ТМ, в период развития организма, определённо приведёт к серьёзным дефектам. Однако если функция белка Р4Р-ТМ будет ингибирована во взрослом возрасте, то возникнут ли неблаготворные эффекты пока неизвестно.

Статья об этом исследовании была опубликована в журнале Neuropharmacology.



