Учёные: Элемент плутоний зародился ещё до появления Солнечной системы

Большая его часть появилась во Вселенной в нынешнем виде, как минимум, за 80 тысяч лет до того, как стало появляться Солнце. Такую информацию дал «строительный мусор».

Он образовался при формировании Солнечной системы. Проанализировав его, учёные, работающие в Университете Флориды, пришли к выводу, что элемент плутоний зародился задолго до появления нашего космического образования.

Астероиды, которые иногда падают на Землю, в отличие от планет Солнечной системы, сохраняют те вещества, которые существовали ещё до её образования. При этом, они имеют, практически, оригинальный вид.

Плутоний является одним из самых редких химических элементов на Земле. Ранее считалось, что он появился в Солнечной системе после того, как рядом с ней произошёл взрыв сверхновой.

Сейчас учёные признали, что эта версия была ошибочной. Помог им в этом тот самый «строительный мусор». На мелких астероидах были найдены следы, которые там оставили плутоний-247 и кюрий-244.

Особенностью стало то, что там после распада своих ядер они смогли сохраниться в минеральных веществах. Благодаря этому, учёные и смогли установить, когда на самом деле образовался плутоний.

Это произошло задолго до того, как стало зарождаться Солнце.

Американские учёные полагают, что, приблизительно, 70% плутония появилось во Вселенной после того, как слились две огромные нейтронные звезды. Этот взрыв произошёл за десятки миллионов лет до того, как стало зарождаться Солнце. А затем стали происходить связанные с этим слиянием процессы появления новых элементов.