Ученые: Яйца спасают от болезней глаз

Группе специалистов из Австралии удалось доказать пользу от регулярного употребления яиц.

Эксперимент проходил следующим образом: за группой людей из 3 654 человек наблюдали в течение 15 лет. Целью исследователей было определить - сколько яиц съедают участники в неделю. Выяснилось, что люди, употреблявшие от 2 до 4 яиц еженедельно, на 49% реже сталкивались с макулодистрофией, чем участники, съедавшие по одному яйцу раз в семь дней.

Возрастная макулодистрофия – это распространённая патология, от которой люди старше 50 лет теряют зрение. При этом недуг с недугом крайне редко сталкиваются в детском возрасте. Причинами появления заболевания могут стать: низкокачественное питание, активное курение, избыточная масса тела, половая принадлежность, а также наследственная предрасположенность и интенсивный солнечный свет.

Ученые отмечают, что данный эксперимент был чисто наблюдательный, ведь связь между употреблением яиц и зрением установить удалось, но как именно это работает пока не ясно.



