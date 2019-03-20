В Китае придумали, как фотографировать с расстояния в 45 километров

Новая камера для съемки использует инновационную систему искусственного интеллекта.

Ученый из Китая Чжэн-Пин Ли недавно сделал инновационное открытие. Эксперт придумал новый метод съемки, дающий возможность снимать объекты, размером с человека, на дистанции в 45 километров. Новая разработка пользуется инфракрасные лазеры и современную систему ИИ, чтобы воссоздать объект. Новинка снижает шумы, свойственные прошлым технологиям. Также у новой разработки есть свойство игнорирования света, который отражается от других предметов, которые попадают в обзор камеры.

Специалисты говорят, что инфракрасные лазеры с волной 1550 нанометров не только безопасны в использовании для глаз, но также избавляют от препятствий, создаваемых солнечным светом. Ученые говорят, что новую разработку можно применять в разных направлениях. Также инновация может вмещаться в коробку, размером с обувную коробку, а также устанавливать на разные беспилотники.