Трамп выделит NASA дополнительные 1,6 млрд долларов на освоение Марса и Луны

Такая сумма, со слов директора агентства требуется, чтобы отправить на спутник Земли первую женщину и, дополнительно, ещё одного мужчину.

Для этих целей Дональд Трамп выделит в распоряжение NASA дополнительные 1,6 млрд долларов на освоение Марса и Луны. Президент США проинформировал об этом в своём аккаунте в Twitter.

Трамп заверил о твёрдом намерении своей администрации восстановить полное превосходство NASA. Он проинформировал, что США для начала возвращается на Луну, а потом американские астронавты отправятся на покорение Марса.

Со слов главы Соединённых Штатов, эти дополнительные средства выделяются для того, чтобы США вернулись в космос «по-крупному».

NASA в лице своего президента Джима Брайденстайна высказало благодарность Трампу. Выделенная им помощь является необходимой для NASA, чтобы уверенно продвигаться вперёд. С помощью дополнительно выделенного финансирования, на Луну отправится первая женщина и ещё один мужчина.

Несколько ранее администрацией США было принято решение о начале подготовке к полётам на Луну новых пилотируемых кораблей и автоматических аппаратов.

Программа по их созданию станет базовой основой для того, чтобы начать путешествовать в дальний космос. В первую очередь, имеется в виду подготовка миссии по высадке на поверхности Марса.

По расчётам американских специалистов, это сможет стать реальностью, приблизительно, в середине 2030-х годов.

Возвращение астронавтов США на Луну произойдёт уже в течение ближайших пяти лет. Видимо, в числе них будет первая женщина.