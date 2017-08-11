NASA стремится вернуться на поверхность Луны

В ноябре прошлого года агентство NASA отметило девять американских компаний, имеющих право участвовать в торгах по доставке роботизированных полезных нагрузок NASA на Луну по коммерческим контрактам.

NASA 14 февраля объявило, что первый рейс будет через месяц. Заместитель администратора Управления научной миссии NASA Томас Зурбухен отметил, что предоставит имеющим на это право компаниям финансовые стимулы, чтобы быстрее оторваться от Земли.

NASA готово пойти на некоторые риски в эти первые дни, чтобы помочь стимулировать развитие программы CLPS и коммерческого бизнеса по доставке Луны в целом. Но при этом Томас Зурбухен добавил: они не ожидают, что каждый из этих запусков или каждая из этих посадок будут успешными.

На Луну будут отправляться научные приборы, призванные помочь разгадать тайны Луны. Основным лунным ресурсом, которому будет уделено первоочередное внимание, является вода. На лунной поверхности ее много в виде льда на постоянно затененных полярных кратерах. Как говорят сотрудники NASA, эта вода поможет лунному поселению и дальнейшим исследованиям, а не только утолит жажду астронавтов. Вода также может быть разделена на составляющие ее водород и кислород, главные компоненты ракетного топлива.

Программа CLPS является лишь частью широкого плана NASA по исследованию Луны, в котором приоритет отдается открытой архитектуре, поощряющей сотрудничество со многими коммерческими и международными партнерами.

Одной из наиболее важных частей этого плана является небольшая космическая станция под названием Gateway, которую NASA планирует начать строить на лунной орбите в 2022 году. Шлюз станет хабом для многих видов лунных исследований, включая вылеты на поверхность десантников, как с экипажем, так и без экипажа. Если все пойдет по плану, астронавты НАСА совершат свой первый такой вылет в 2028 году, через 56 лет после того, как экипаж "Аполлона-17" оставил на поверхности Луны последние отпечатки ботинок.