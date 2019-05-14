Nasa назвало участки высадок космических кораблей на Луну

NASA рассказало об объектах Луны, на которые планируется доставить космические инструменты лунной миссии США.

Список компаний, с которыми NASA будет сотрудничать для достижения успешных результатов планируемой космической экспедиции на Луну, был опубликован еще 31 мая. Это 3 компании: Orbit Beyond, Astrobotic, Intuitive Machines.

По данным экспертов NASA, необходимые инструменты будут доставлены на северное полушарие ближайшего участка Луны. На поверхности естественного спутника Земли ученые планирует приступить к научным экспериментам.

Стало известно, что исследователям придется развернуть свою деятельность в кратерах Луны, на участках с застывшей лавой. Это решение принято, исходя из того, что таким образом корабли будут более устойчиво держаться на поверхности.

Кроме того, программа по освоению спутника под названием Artemis будет развиваться и дальше, предполагая в перспективе изучение южной части Луны. Компания Astrobotic планирует привлечь к работе Lacus Mortis из-за аналогичного интереса к ближайшему кратеру. Artemis ставит перед собой весьма амбициозные задачи: уже к 2024 году добиться возможности высадки людей на Луну.