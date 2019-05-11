Врождённый иммунитет умеет самообучаться – Учёные

Его некоторые клетки десятилетиями помнят вирусы, с которыми им приходилось бороться. Это значительно повышает устойчивость человека к болезням.

Учёные заинтересовались этим вопросом. Оказалось, что врождённый иммунитет также умеет самообучаться.

Иммунитет бывает врождённым или приобретённым. Клетки первого могут реагировать на особенности, свойственные целому классу патогенов. Они различают их по отдельным «приметам», которые свойственны этим вирусам.

Общей особенностью обладают и раковые клетки. У врождённого иммунитета изначальный настрой на нахождение их отличительных признаков. Реагирование также происходит достаточно быстро.

Однако, он не всегда способен точно распознать патогены, которые также прячутся. Поэтому у врождённого иммунитета не всегда получается справиться с болезнью до конца.

Приобретённый иммунитет, сталкиваясь с патогеном, запоминает, какими молекулярными признаками тот обладает. В дальнейшем он начинает «бить» именно по нему.

Особенностью этого иммунитета является реагирования не вообще на бактерии, а на какой либо их отдельный вид. Они запоминают его и включаются даже если он появится через несколько лет.

«Работа» врождённым и приобретённым иммунитетом осуществляется совместно. Однако ранее считалось, что первому свойственно «беспамятство».

Учёные доказали, что это не так. Некоторые из клеток врождённого иммунитета способны к запоминанию молекулярных особенностей патогенов, с которыми они «воевали». Это осуществляется вне зависимости от клеток, которые относятся к иммунитету приобретённому.

Исследователям пока лишь предстоит установить, каким образом клетки врождённого иммунитета начинают обладать иммунной памятью.

Появление такой «дополнительной» памяти является очень важным. Если удастся понять механизм её возникновения, это станет основой для разработки более эффективных вакцин. Не исключено, что они займутся «обучением» дополнительных групп «памятливых» клеток.