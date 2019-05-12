Солнце погибнет, но не сможет уничтожить Землю – Учёные

Небольшие планеты смогут с достаточной степень вероятности пережить гибель своей звезды. Более крупным, видимо, это не удастся.

Солнце, как считают учёные, работающие в Университете Уорика, когда-нибудь, безусловно, погибнет. Однако, оно не сможет перед этим уничтожить Землю.

Астрофизики занимались моделированием того, как поведут себя планеты различных типов после того, как погибнет их родительская звезда. Учёные интересовались воздействием приливных сил, когда из звёзды станут белыми карликами.

Уничтожение планет на мелкие осколки происходит именно под действием приливных сил. Однако, это происходит при их попадании в зону специального «радиуса уничтожения», когда гибнет их звезда.

В итоге компьютерного моделирования оказалось, что небольшие планеты имеют шанс легче избежать воздействия гравитационных сил светила в сравнении с более крупными соседями.

Естественно, это не единственный фактор. Выживаемость планеты обеспечивается не только её массой или размерами. Немаловажным фактором является и вязкость.

Если у планеты низкий коэффициент сопротивления, она может притянуться к звезде и погибнуть, даже находясь за пределами «радиуса уничтожения».

В своём исследовании астрофизики пользовались простой моделью планеты, состоящей, в основном, из скальных пород.

Землю характеризует намного более сложная структура. Моделирование показало, что, когда исчезнет Солнце, она сможет выжить.

Видимо, «счастливчиками» также станут Венера, Меркурий и Плутон. Марса и Луны в этом перечне нет.

Впрочем, согласно предсказаниям астрофизиков, Солнце ещё будет эффективно функционировать от одного до двух миллиардов лет.

Также не следует упускать из внимания следующий момент. По окончании этого периода Солнце полностью выжжет Землю. Океаны, в прямом смысле слова, вскипят. Воды не останется. Жизнь на нашей планете станет невозможной.

То есть, если после того, как Солнце погибнет, Земле, как космическому телу и удастся выжить, для человечества она станет совершенно непригодной.

Бывшая ранее зелёной планета станет мёртвым странником Вселенной. Учёные пока не решились предположить, в какую систему направится Земля, после того, как Солнечная утратит свой связующий центр.