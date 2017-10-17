Солнце уничтожит Землю: Звезда раскаляется каждый день – Учёные

Через один или, максимум, два миллиарда лет земные океаны просто закипят. В самом прямом смысле этого слова.

Жизнь на планете станет невозможной, поскольку там полностью исчезнет жидкая вода. Таким образом, полагают учёные, именно Солнце уничтожит Землю. Звезда, продолжая сжигать собственный состав, раскаляется каждый день.

Звезда, которая на сегодняшний день является одним из источников жизни, обогревая Землю, в итоге просто сожжёт её. Солнце уже имеет на своей поверхности температуру в 5,5 миллионов градусов по Цельсию.

Учёные полагают, что у ядра светила температура, как минимум, в три раза больше. При этом, Солнце продолжает в буквальном смысле слова прожигать свои ингредиенты.

Звезда уже и на сегодняшний день неописуемо велика. Чтобы понимать, в Солнечной системе на неё приходится 99,8% массы всего космического образования.

Однако, в процессе горения, эта масса постепенно истощается, а Солнце начинает расширяться. В процессе этого происходит намного большая отдача тепла. Этот процесс называется ядерным синтезом.

На звезде у атомов водорода происходит сжатие под огромным давлением. Высвобождается колоссальное количество энергии. В итоге Солнце становится всё легче и всё жарче.

В конце концов, это светило просто испепелит Землю своим излучением. Учёные уже отмечают, что в ядре Солнца повышается содержание гелия. Это означает, что теперь звезда начнёт нагреваться ещё быстрее.

Впрочем, миллиард лет – достаточный срок для того, чтобы найти способ спасти земную жизнь.