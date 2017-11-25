Amazon раскрыла идею по созданию автономных космических колоний

Руководство компании в лице Джеффа Безоса полагает, что это позволит жить в околоземном пространстве триллионам людей. Ранее эта концепция держалась в тайне.

Впрочем, впервые она была озвучена ещё в 1970-х годах, бывшим профессором, обучавшим нынешнего гендиректора Amazon. Сейчас компания раскрыла свою идею по созданию автономных колоний, которые будут существовать в ближнем космосе.

Проект тайно разрабатывался на протяжении многих лет для реализации плана масштабного заселения Луны. Предположительно, у среды обитания будет вид, внешне напоминающий тот, что показан в фильме «Интерстеллар».

То есть колония будет достаточно близко по расположению к Земле. Это нужно, чтобы люди получили возможность свободного путешествия в обоих направлениях.

Также озвучено, что каждый из космических модулей сможет разместить до миллиона человек. При этом в них круглый год будет поддерживаться идеальный климат.

Глава Amazon подчеркнул, что размеры этих сооружений будут очень большими. Протяжённость каждого из них будет достигать нескольких миль.

При этом Безус отметил, что некоторые из них могут иметь чисто развлекательный характер и приносить деньги, привлекая космических туристов.

Также совсем не обязательно, что гравитация на них будет одинаковой. В некоторых сооружениях можно будет свободно ходить. В других – лишь парить.

В Amazon отметили, что эти объекты могут иметь собственную архитектуру футуристического стиля или копировать земные города. При этом утверждается, что жителям таких космических станций не будут представлять угрозы прохождение дождей, штормов или лунных землетрясений.

Предусмотрено и сообщение между различными колониями. Согласно поступившей информации, это путешествие станет таким же простым, как однодневная поездка, осуществляемая сейчас на Земле.

Однако, человечеству предстоит ещё долгий путь, чтобы глобальная идея Amazon стала реальностью.

Также сообщено, что Amazon в тайне уже готовит собственный спускаемый на Луну аппарат три года. Его посадка на спутник Земли намечена на 2024 год.

Уфологи уже отметили, что насчёт триллионов землян, это нужно подождать. А вот теория создания первых блоков для срочной эвакуации с Земли «золотого миллиарда» получает своё подтверждение.

Видимо, нашей планете, действительно, угрожает очень серьёзная опасность в относительно близком времени.

Сложно поверить, что Amazon озаботился спасением за свои деньги всех землян. Тем более, что и средств не хватит. А вот тех, кто смогут хорошо заплатить, почему бы и нет.