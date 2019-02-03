Российские студенты поучаствуют в разработке искусственного интеллекта для Amazon

Студенты Московского физико-технического института получат от Amazon $250 тыс на реализацию проекта по созданию искусственного интеллекта.

Американская транснациональная технологическая компания Amazon объявила конкурс на создание разговорного искусственного интеллекта среди лучших вузов из 15 стран. По результатам конкурса, из более чем 375 заявок, были отобраны десять команд, среди которых оказались самые лучшие и известные всему миру вузы. Так же в десятку финалистов попала российская команда из Московского физико-технического института. Всем отобранным командам Amazon вручит гранды в размере 250 тыс долларов. Вместе команды встретятся в конце лета в Сиэтле, после чего, в сентябре, приступят к разработке своих проектов. В мае 2020 года, по достигнутым командами результатам, будет определен окончательный финалист. В российскую команду, помимо студентов МФТИ, войдут сотрудники проекта iPavlov. Целью этого проекта является преодоление сложностей при общении человека с компьютером используя естественный разговорный язык.