Ученые: Мысли о награде мешают принимать верные решения

Ученые из Университета Джонса Хопкинса, совместно со своими коллегами из Нью-Йоркского университета и других научных учреждений, пришли к выводу, что мысли о награде препятствуют здравому решению.

Участниками исследования стали: мыши, крысы и хорьки. Перед зверьками стояла задача – выполнить действие и получить награду или выполнить действие без награды. Цель эксперимента была – определить, какой из способов более эффективен.

Первый эксперимент был такой: участники должны были нажимать на рычаг и только затем получали воду. После, задание повторили, предварительно убрав награду. Как оказалось, грызуны были гораздо активнее, когда за действие им ничего не сулило. Затем ученые провели ещё пару аналогичных опытов, результат которых был тот же, что и в первом случае, и пришли к выводу - мысль о награде «мешает» мозгу выполнять то, что он и так знает.

Сказать точно, что этот метод может также сработать на человеке, определённо нельзя, ведь награды могут быть разные: как материальные, так и нематериальные. Однако в заключении специалисты добавили: чтобы проявлять более эффективную умственную активность - стоит меньше думать о награде.



