Учёные США: Приложение для бросающих курить полностью поменяло активность мозга

Это средство, чтобы избавиться от табачной зависимости, основано на осознанности данного действия. Задняя поясная кора отвечает на это.

Учёные, работающие в США, установили, что разработанное ими приложение для бросающих курить полностью поменяло активность мозга. Это, в свою очередь, может стимулировать достижение успеха в том, чтобы избавиться от вредной привычки.

Известно, что человек, желающий бросить курить сталкивается со многими, провоцирующими к обратному, факторами. Это наличие курящих друзей, табачного дыма в воздухе, употребление алкоголя и многое другое.

Этими вопросами занимается задняя поясная кора мозга. В ней есть сеть пассивного режима, зацикленная на появлении навязчивых мыслей или возникновении прежних зависимостей.

В то же время, проведение определённых медитаций или явное сосредоточение на внешней задаче снижает активность этого участка.

Специалисты, местом работы которых является Гарвардская медицинская школа, решили проверить, насколько эффективны при бросании курить практики, которые основаны на осознанности этого желания.

Для этого ими было разработано специальное приложение. Его пользователю предлагалось ежедневно уделять несколько минут для того, чтобы обратиться к своей зависимости и чтобы сделать оценку, насколько различные триггеры вызывают желание вернуться к вредной привычке.

К исследованию было привлечено 67 человек, которые ранее курили, но решили с этим «завязать». Их разделили на две группы. Одной из них предложили воспользоваться новым приложением.

Перед началом исследования активность задней поясной коры мозга была тщательно исследована при помощи МРТ.

Контрольным условием было то, когда участникам показывались как курящие люди, так и те, в руках которых не было сигарет. Контрольный замер повторился через месяц после продолжения исследования.

Эффективность нового приложения не удалось подтвердить с достаточной степенью достоверности. Однако, в группе, которая собиралась бросить курить настойчиво и осознанно, было отмечено снижение активности задней поясной коры мозга.

Таким образом, это понижало реакции бывшего курильщика на стимулы, связанные с вредными привычками. Также немаловажным является то, что наиболее активное действие новая практика показала среди женщин.

В то же время, учёные США не отрицают, что для окончательных выводов время ещё не наступило. Время практического исследования было недостаточно продолжительным. Помимо того, изучался лишь один участок головного мозга.

Однако, данные эксперимента подтверждают правило, человек тем скорее добьётся своей задачи, если идёт на неё вполне осознанно, подтверждая это каждодневно.

Мозг не может не отреагировать на такую ситуацию.