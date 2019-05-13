Роскосмос занялся поиском НЛО в горах Армении: NASA об их существовании пока не задумывалось

Для этого Россия продолжает использовать научный центр СССР, который когда-то был одним из самых знаменитых. База в местности Сараванд была возведена Союзом именно для этих целей.

Она получила огромную известность ещё в 1973 году. Роскосмос вновь занялся поиском НЛО в горах Армении. Судя по сведениям, которые обнародовало NASA, там пока даже не задумываются, что в тех местах могла пребывать инопланетная жизнь.

Бюраканская астрофизическая обсерватория, созданная во времена СССР, была в свои времена известна по всему миру.

Первоначально, её главной задачей считалось наблюдение за тем, что происходит в околоземном пространстве.

Среди основных целей – наблюдение за советскими космическими аппаратами, которые иногда могли потеряться. Но, это, естественно, не все задачи, которые решал персонал этой базы. Она занималась отслеживанием орбит американских спутников-шпионов. Опыт слежения за околоземным пространством, который дала эта база, Роскосмос определил в качестве уникального.

На этой базе в Сараванде производилось использование самых мощных компьютеров, которые возможно было произвести в те годы.

Распад Союза привёл к окончанию исследований, которые на ней проводились. Однако, сотрудники, которые не бросили находившуюся в Армении базу, смогли её сохранить.

В 2007 году произошло возобновление сотрудничества российских и армянских астрономов на постоянной основе. Вот тогда и вспомнили о законсервированной базе в Сараванде.

После этого было принято решение о том, чтобы на её месте был построен новый комплекс, способный контролировать околоземное пространство. Договор был подписан в 2011 году. Через два года Роскосмос доставил туда два мощных телескопа.

После этого местным жителям было объявлено, что теперь пасти коров здесь уже не рекомендуется.

Тогда же решили приступить к восстановлению главного здания базы, которое стояло полностью бесхозным ещё с советских времён. Лабораторий там сейчас уже нет, но появились комфортабельные гостиничные номера с кухней-столовой и залом для проведения семинаров.

Сейчас на восстановленной базе работают не только специалисты Роскосмоса, но и армянские астрофизики. NASA пока не проявляет интереса к этому объекту.

В то же время он занимается отслеживанием не только того, как перемещается космический мусор, и какую опасность он может представлять для Земли.

Место расположения базы настолько уникально, что с помощью находящейся там аппаратуры вполне можно заметить приближение к Земле разнообразных НЛО. NASA пока не располагает такими возможностями.

Не лишним будет отметить, что в Армении жив дух советских времён, связанных с созданием этой станции. Основателем этой станции считается Виктор Амбарцумян. Его имя в стране до сих пор помнят и очень почитают.