«Началось?»: Астрономы уже два дня не могут разыскать Марс и Плутон – NASA вновь молчит

Аномалии, которые начали сейчас происходить в космическом пространстве, не могут не настораживать. Это предвестие перемен, которые должны произойти в ближайшем будущем Земли.

Ранее было отмечено, что в одном из созвездий звёзды начали самопроизвольно менять свое положение. Сейчас астрономы уже два дня не могут разыскать в космосе Марс и Плутон. Уфологи говорят, что то, о чём они предупреждали, уже началось. Самым странным в этом вопросе является то, что NASA снова молчит.

Уже не является секретом, что в течение последнего времени астрономы вообще не могут зафиксировать ни Марс, ни Плутон. Как будто они вообще отсутствуют в Солнечной системе. Впрочем, нельзя исключить, что они также изменили своё местоположение на то, где их никто не станет разыскивать. Однако, факт их полного и внезапного исчезновения также исключить нельзя.

Вместе с этим астрономы зафиксировали и крайне настораживающий факт того, что одновременно из нашей галактики исчезло и несколько звёздных систем. Их габариты значительно превышают те, которыми обладают Марс и Плутон. Он достигает 65-ти световых лет.

Их исчезновение не могло произойти бесследно. Однако, это случилось и учёные пока не могут понять ни того, что стало причиной этого, ни того, что за этим может последовать. NASA продолжает хранить таинственное молчание.

Когда из зоны видимости пропали Марс и Плутон, астрономы, поначалу, решили, что это связано с наличием в Млечном Пути двух зон, где располагаются массивные дыры.

Они, как полагают учёные, вполне могли, учитывая их циклопические размеры, просто вырвать из космического пространство не только планеты, а и звёзды, и целые созвездия.

Всё это вполне укладывается в версию, которую уже давно выдвигают уфологи. Древние сведения гласят о том, что рядом с Землёй появится огромная чёрная дыра, которая её поглотит и уничтожит.

Если этот процесс уже начался, то странно, почему об этом полностью молчат в NASA.

Не менее странным является и то, что именно Плутон и Марс в последнее время рассматриваются в качестве главных спасителей Земли.

Если с Марсом всё более или менее понятно, и туда NASA уже организовывает свои миссии, с Плутоном это не так очевидно.

Однако, когда Солнце начнёт потухать, температуры на Плутоне могут стать абсолютно комфортными для того, чтобы там могла существовать жизнь.

Поэтому, очень странно, что именно эти две планеты, на которые, в перспективе, могли эвакуироваться земляне, неожиданно исчезли. Это не может не настораживать.

NASA продолжает хранить молчание и никак не комментирует это событие, которое явно выходит из ряда обычных.