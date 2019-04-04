Учёные раскрыли тайну существования на Плутоне незамерзающего океана

Исследователи пришли к выводу, что этот эффект обеспечивается существованием значительного слоя, состоящего из пузырьков метана. Он служит своеобразной прослойкой от ледяной поверхности планеты.

Японские учёные раскрыли тайну существования на Плутоне незамерзающего подземного океана. Теперь не исключено существование подобных океанов и на некоторых других телах в Солнечной системе.

К выводу о том, что на Плутоне, однозначно, существует океан под поверхностью планеты, учёные пришли в 2016 году. В этом им помогли снимки, полученные космическим зондом «Новые горизонты».

На это указывало то, что на Плутоне есть равнина, получившая название Спутник. Это очень большая и достаточно ровная низина. Её поверхность состоит из яркого, то есть достаточно молодого, льда.

Планетологи и ранее предполагали существование подземного океана на этой планете. Однако, нерешённым оставался вопрос, за счёт чего ему всё ещё удается оставаться в жидком виде.

Плутон является карликовой планетой, диаметр которой, приблизительно, 2370 километров. Интенсивность Солнца в полторы тысячи раз меньше, чем на земной орбите. При этом, поблизости с Плутоном отсутствует громадное тело, которое могло бы разогревать его приливным взаимодействием.

Исходя из всех ранее существовавших моделей, подземный океан на Плутоне должен был остыть очень давно. Однако, он существует до сих пор.

Тогда учёные предположили, что он очень солёный. Этот вариант был признан несостоятельным. При контакте с океаном кора Плутона, состоящего из водяного льда, должна сильно разогреваться.

В таком случае, она должна получить высокую «текучесть» льда, который со временем получил бы одинаковую толщину.

В то же время, Плутон обладает достаточно сложным рельефом, на котором большие перепады высот. Значит, предположение о солёности океана неверное.

После этого было выдвинуто принципиально новое соображение. Оно заключалось в том, что под слоем водяного льда располагается слой газогидратов. Такое наблюдается на Земле на дне полярных морей.

Там кристаллическая решётка водного льда «ловит» молекулы метана, из которой они уже не могут вырваться. В результате получается отличный теплоизолятор.

Учёные провели новое моделирование с учётом выдвинутого предположения. В итоге получилось, что если между ледяной корой Плутона и его подземным океаном существует газогидратный слой, океан может оставаться в незамерзающем состоянии на протяжении миллиардов лет.

В то же время этот вывод поставил учёных перед другим непростым вопросом. Откуда такое количество метана могло взяться на карликовой планете.

На Земле весь метан является материалом, имеющим органическое происхождение. На Плутоне едва ли когда-нибудь существовала столь мощная биосфера.

Значит, метан появился там неорганическим путём. Во-первых, его могли заносить кометы. Во-вторых, газ мог образовываться после нагревания силикатных пород ядра Плутона в присутствии воды. В итоге образовывался водород, который вступал в реакцию с углеродсодержащими материалами и получался метан.

Если этот вывод правильный, то такие процессы могли происходить не только на Плутоне, но и на иных льдистых телах, вращающихся в Солнечной системе, которые расположены вдалеке и от Солнца, и от планет-гигантов. Следовательно, там тоже могут быть подповерхностные океаны.