Ученые: спутник Сатурна имеет все условия для возникновения жизни

Спутник Сатурна Энцелад имеет все условия, необходимые для возникновения и развития живых организмов. К такому выводу пришли ученые после изучения проб воды, полученных космическим зондом NASA Cassini. Об этом сообщил британский научный журнал Nature.

В 2015 году зонд пролетел всего в 50 километрах над поверхностью небесного тела и взял пробы из фонтанов, бьющих из расщелин в ледяной коре спутника. Изучив эти пробы, исследователи нашли в них молекулы, которые представляют собой сложные органические соединения с массой значительно больше метана.

Как рассказал один из членов исследовательской группы, доктор Кристофер Глейн, эта находка делает Энцелад вторым из известных земным ученым местом во Вселенной, пригодным для развития живых жизненных форм. Спутник Юпитера обладает всеми необходимыми для зарождения и развития жизни условиями.

В настоящее время принято считать, что под относительно тонким слоем льда, который покрывает поверхность Энцелада, находится теплый океан. Воду в нем подогревают термальные источники, возникшие благодаря активности в недрах спутника. В этом океане могут идти химические процессы, нужные для развития микроорганизмов. Именно микроорганизмы, считают ученые, могли быть первоисточником метана, который присутствовал в пробах Cassini.

Ранее ученые сымитировали в земной лаборатории условия, которые, по их мнению, присутствуют в океане Энцелада и пришли к выводу, что в нем могли бы выжить некоторые земные микроорганизмы.