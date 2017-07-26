Ученые: Луна дважды в своей истории была пригодной для жизни

Ученые полагают, что в далеком прошлом Луны были два периода, когда она кардинально отличалась от привычных нам представлений. Более того, тогда земной спутник был вполне пригодным для возникновения жизни.

Сейчас мы знаем Луну мертвой, покрытой слоем тяжелой пыли и практически не имеющей атмосферы. Однако она не всегда была такой, заявили ученые. Американские исследователи из университета штата Вашингтон проанализировали данные, полученные в разные годы после изучения Луны космическими аппаратами. В результате они пришли к выводу, что на спутнике Земли гораздо больше льда, состоящего из воды, чем это принято считать. Причем большая его часть находится не на поверхности, а под нею. Ученые считают, что в истории Луны были два временных «окна», в которые она могла быть пригодной для зарождения жизни. Примерно 4 миллиарда лет назад Луна выпустила огромное количество летучих газов. А полмиллиарда лет спустя на спутнике был период вулканической активности. Оба эти фактора могли привести к образованию плотной атмосферы, которая продержалась бы несколько миллионов лет. Учитывая возможность того, что на поверхности спутника могли образоваться водоемы, ученые предположили, что они были густо заселены микробами.