Ученые: Для ранней жизни на Земле главным источником азота являлся аммоний

Эксперты назвали аммоний главным элементом, который нужен был для зарождения жизни на планете.

Ученые говорят, что жизнь на Земле зависит от ключевых элементов, как фосфор и азот, которые необходимые для образования ДНК, белка и различных механизмов. Все элементы с самого начала образовались или из атмосферы, или горных пород, поэтому их наличие колебалось вместе с изменениями в поверхности планеты. Существование этих элементов повлияло на рост богатой кислородом атмосферы, а также сыграло главную роль в эволюции. Ученые изучили ранний азотный цикл Земли, чтобы тщательно изучить все процессы.

Результаты показали, что аммоний является главным источником для ранней жизни на планете. Накопление в океане большого количества данного вещества началось до Великого события окисления. Также аммоний помогал выработке кислорода. Однако доказательства оксигенации впервые были зафиксированы 400 миллионов лет после нового утверждения. Это может говорить только о том, что другие вещества, например, фосфор, играли главную роль в установлении скорости эволюции.