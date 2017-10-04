NASA «отправит» на Марс добровольцев вместе с новым марсоходом

Любой человек, который посетит сайт этого ведомства и заполнит там соответствующую заявку, сможет отправить на Красную планету табличку, на которой будет указано его имя. Она будет установлена на борту нового американского ровера «Марс-2020».

Таким образом, NASA, назвавшее уже свою миссию исторической, намеревается «отправить» на Марс вместе с новым марсоходом и множество добровольцев.

Агентство сообщило, что тем самым оно готово предоставить всем возможность путешествия в неизведанное.

NASA проинформировало, что сейчас надеется на получение ответов на ряд очень важных вопросов. Они качаются не только Красной планеты, но и того, как, в целом, зарождалась жизнь.

NASA в декабре 2012 года успешно отправило на Марс марсоход Curiosity. Его мягкая посадка произошла в кратере Гейла. Он находится на самом экваторе Красной планеты.

После этого марсоход приступил к изучению тайн этого давно высохшего озера. Сейчас NASA объявило о том, что намеревается создать еще один марсианский ровер. Он станет более совершенным и отправится на Марс, предположительно, в 2020 году.

Местом его посадки планируется кратер Йезеро. Он также находится на экваторе Красной планеты. Новый марсоход сможет достичь его в феврале 2021 года.

Представители NASA уже проинформировали, что новый марсианский аппарат будет иметь ту же самую платформу, которой обладает Curiosity. В то же время, он получит совершенно другой набор инструментов.

Иными станут и задачи, которые перед ним поставит агентство. Если предшественник занимается поиском следов воды, то новый ровер станет искать следы того, что Марс мог поддерживать жизнь. В прошлом, а, возможно, и в настоящем.

Во многом, изменения в программе связаны с тем, что по внешнеполитическим проблемам США уже не могут закупать самые совершенные российские детекторы воды.

Некоторой «изюминкой» станет то, что «Марс-2020» получит микрофон. С помощью него впервые станет возможным услышать звуки, которые издаёт Красная планета.

В том, что США так спешат с отправкой нового ровера на Марс, есть и некий элемент конкурентности. Если они запоздают с ранее запланированными сроками, туда успеет прибыть раньше российско-европейская миссия «Экзомарс».

Очередная вариация марсианского ровера NASA имеет и ещё одну техническую новацию. Это наличие на нём дрона-вертолёта. Тот также будет заниматься поиском наиболее оптимальных зон, где можно найти следы жизни.

Этот космический беспилотник уже собран и прошёл все стадии своего тестирования в условиях, приближённых к тем, которые существуют на Красной планете. Его создатели надеются на повторение подвига братьев Райт, но, только спустя 118 лет и в безвоздушном пространстве.

Ну и, естественно, «Марс-2020» доставит на далёкую планету миниатюрную кремниевую табличку. На ней будут все имена тех, кто посетил сайт NASA и заполнил соответствующую заявку.