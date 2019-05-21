Ученые поведали, чем полезен лимонный сок

Оказалось, что лимонный сок может помочь при болях в суставах, а также может стать обезболивающим.

Ученые после исследования поведали общественности, чем может быть полезен лимонный сок. Они говорят, что напиток может помочь при болях в суставах, а также его можно применять в качестве обезболивающего препарата. Есть у лимонного сока еще несколько положительных особенностей – нормализует выработку желчи и убирает проблемы с пищеварением. Эксперты говорят, что напиток нужно употреблять в количестве двух глотков, но перед этим стоит выпивать несколько глотков оливкового масла.

Помимо этого, можно сделать так, натощак выпить стакан воды с долькой лимона. Ученые говорят, что лимонный сок также можно использовать как антибактериальное средство. Если пить каждый день лимонную воду, то можно восстановить щелочной баланс. По словам специалистов, лимонный сок можно назвать универсальным средством, так как его можно использовать, как очищающее средство от шлаков и токсинов.